Conclave al via, il corteo di San Nicola a Bari avrà la ‘voce’ di papa Francesco

Avrà la voce di Papa Francesco lo spettacolare corteo storico “San Nicola – Santo senza confini”, che si svolgerà a Bari in concomitanza con il primo giorno del Conclave. La regista e coreografa Elisa Barucchielli descrive l’evento come una narrazione scenica costituita da segni, gesti e visioni che si estendono dal cuore della città verso il futuro, arricchita da citazioni del papa defunto. Francesco ha enfatizzato la “diversità come ricchezza” e l’importanza di “camminare insieme” per costruire la pace.

Barucchielli invita i giovani a diventare costruttori di “ponti, non di muri”, promuovendo il dialogo anche nelle difficoltà e la ricerca della verità. Accanto alla compagnia ResExstensa, gli allievi di licei coreutici e le scuole elementari parteciperanno attivamente allo spettacolo. L’evento si propone come un tributo alla figura di San Nicola, simbolo di pace e solidarietà, capace di superare barriere culturali, sociali e geografiche.

Il parallelo tra Nicola e Francesco è evidente, entrambi cercavano di stare a contatto con gli altri e condividere percorsi di speranza. Barucchielli sottolinea che entrambi non erano figure statiche, ma uomini rivoluzionari attivi nella giustizia. La “voce” di Papa Francesco accompagnerà la rappresentazione, con parole chiare e sicure che stimolano riflessione. Il progetto mira a unire la cura dei fragili, il rispetto per il pianeta, la fede e la tecnologia in un’armonia responsabile. Le parole di Francesco risuoneranno come un monito per i giovani: “Tradizione e progresso devono andare insieme. La tradizione preserva il futuro”.