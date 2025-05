Conclave 2025, Papa progressista o conservatore? Spunta l’ipotesi del ‘ticket’

In vista del Conclave del 7 maggio 2025, emerge l’idea di un “ticket papale”, ovvero una coppia strategica composta da un Papa, preferibilmente italiano, e un Segretario di Stato, per bilanciare le diverse sensibilità teologiche e aree geografiche della Chiesa. Questa strategia mira a garantire una continuità con il pontificato di Francesco, pur rispondendo alle spinte di un ritorno a un assetto più tradizionale.

Tra i candidati, il cardinale Pietro Parolin, attuale Segretario di Stato, è considerato il favorito per il suo peso diplomatico e la sua abilità nella governance ecclesiale. In caso di un Papa straniero, Parolin rappresenterebbe una scelta di continuità. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, è un candidato forte per la sua empatia pastorale e il suo impegno per la pace. Assieme a lui, un Segretario di Stato come il cardinale Luis Antonio Tagle o Parolin potrebbe rappresentare un’alleanza equilibrata.

Il cardinale argentino Víctor Manuel Fernández, vicino a Papa Francesco, sarebbe simbolo di continuità, ma la sua scarsa esperienza diplomatica potrebbe limitarlo, rendendo utile affiancarlo a Parolin. Tagle offre un forte appeal nel Sud globale mentre il gesuita Jean-Claude Hollerich porta una sensibilità sinodale. Il cardinale americano Seán O’Malley è visto come antidoto agli scandali, ma la sua età suggerisce un papato breve.

Robert Sarah, tradizionalista, rappresenterebbe un cambio di rotta, affiancabile da un Segretario come Tagle. Christoph Schönborn, pur essendo un outsider, è considerato un pensatore di spicco. Il modello di “ticket” potrebbe rivelarsi cruciale in un contesto di possibile stallo durante il Conclave.