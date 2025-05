Conclave 2025, oggi previste 4 votazioni dopo la fumata nera: ecco i papabili

Dopo la prima fumata nera, oggi riprendono le votazioni per eleggere il nuovo Papa. Nella Cappella Sistina, giovedì 8 maggio, i 133 cardinali elettori svolgeranno quattro votazioni: due al mattino e due al pomeriggio. Le finestre per le fumate saranno dopo le 12 e dopo le 19, a meno che non venga eletto il Papa prima di quel momento.

Nei giorni successivi, arrivati a una maggioranza dei due terzi, la fumata bianca annuncerà l’elezione del 267esimo Papa. Durante le votazioni, una stufa brucia le schede dopo ogni scrutinio. Dal 2005, il fumo nero (indicante che non c’è stata elezione) è prodotto mescolando le schede a sostanze chimiche, mentre il fumo bianco (che annuncia l’elezione) si ottiene con lattosio e clorato di potassio.

Il cardinale Pietro Parolin è considerato il candidato principale per la successione di Papa Francesco, con un pacchetto di 52 voti. Altri candidati emergenti includono il cardinale Jean Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia, noto per il suo impegno verso le periferie e i temi migratori, e il cardinale Robert Francis Prevost, missionario in Perù.

Nelle elezioni precedenti, la convergenza è stata generalmente trovata in due-tre giorni: Paolo VI è stato eletto in tre giorni nel 1963, Giovanni Paolo I in due giorni nel 1978, e Giovanni Paolo II in tre giorni nello stesso anno. Benedetto XVI è stato eletto il 19 aprile 2005, mentre Papa Francesco è stato scelto il 13 marzo 2013, al quinto scrutinio.