Conclave 2025, cellulari vietati e tutto top secret con rischio di scomunica

Cellulari vietati e tutto spento: il Conclave 2025 per l’elezione del nuovo Papa seguirà rigide norme per garantire totale discrezione. I cardinali non potranno portare i loro smartphone, che rimarranno a Casa Santa Marta fino alla fine delle votazioni, come dichiarato dal portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. Le autorità vaticane hanno comunicato il blocco delle coperture telefoniche all’interno di San Pietro per consentire ai cardinali di svolgere le loro funzioni senza distrazioni. Questo è stato confermato dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che ha sottolineato l’importanza della sicurezza per i cardinali e per chi si trova all’esterno.

Un’altra misura prevede la disattivazione di tutte le installazioni di trasmissione di segnale di telecomunicazioni e radio su tutto il territorio del Vaticano, fino a 0,4 chilometri quadrati. La riattivazione avverrà solo dopo l’elezione del nuovo papa. I tecnici vaticani hanno disattivato anche telecamere e sensori nella Cappella Sistina, garantendo l’assenza di strumenti di registrazione.

Giovanni Paolo II ha già modificato in parte le norme sulle elezioni papali, ma Papa Benedetto XVI ha inasprito il giuramento di segretezza. Chi rivela quanto accaduto durante il Conclave rischia la scomunica automatica. Il giuramento prevede il rispetto assoluto del segreto riguardo a questioni collegate ai voti espressi e all’uso di attrezzature in grado di registrare eventi nel Vaticano. La violazione di questo impegno comporta gravi sanzioni, sottolineando l’importanza della segretezza nel processo di elezione.