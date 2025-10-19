Concierge di Lusso a Milano: Unisciti al nostro team esclusivo!

Titolo lavoro: Concierge
Azienda: Parc Hotels
Descrizione lavoro:
L’azienda è alla ricerca di un Concierge, che sarà responsabile della gestione delle richieste degli ospiti, offrendo un servizio di alta qualità e assistendo nelle prenotazioni di attività e ristoranti. Sono richiesti eccellenti capacità di comunicazione e problem-solving, oltre a una pregressa esperienza nel settore dell’ospitalità. È fondamentale avere una conoscenza approfondita delle attrazioni locali e delle migliori pratiche di servizio. I vantaggi includono un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di crescita professionale e un pacchetto retributivo competitivo.
Località: Italia
Data pubblicazione: Sat, 04 Oct 2025 03:50:31 GMT
