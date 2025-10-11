15.4 C
Concierge a Milano: Unisciti a un Team di Eccellenza nel Settore Ospitalità

Siamo alla ricerca di un/una concierge/receptionist per un evento esclusivo presso una location affascinante nei pressi di Portofino. Il candidato ideale deve avere ottime capacità relazionali, esperienza pregressa nel settore dell’ospitalità e una buona conoscenza delle lingue straniere. Le responsabilità includono la gestione delle prenotazioni, l’accoglienza degli ospiti e il supporto nelle richieste particolari. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante e la possibilità di vivere un’esperienza unica in una delle località più belle d’Italia.

Località: Portofino, Genova

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 04:29:31 GMT

