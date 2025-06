Conciario Italiano: Preoccupazioni per il Regolamento UE

Il settore conciario italiano affronta sfide significative a causa delle nuove normative europee. Recentemente, Unic-Concerie Italiane ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, per discutere le difficoltà legate all’applicazione del Regolamento UE 2023/1115, che introduce requisiti di tracciabilità severi per le pelli importate.

Il regolamento richiede la geolocalizzazione esatta dei luoghi di origine e di allevamento dei bovini, un aspetto problematico per l’industria conciaria italiana, che importa pelli da oltre 110 paesi e le esporta verso circa 120. Molti fornitori extra-UE rischiano di non essere in grado di fornire la documentazione necessaria entro la scadenza del 2025, mettendo in pericolo l’approvvigionamento.

Durante l’incontro, il ministro ha mostrato disponibilità ad agire, promettendo l’invio di lettere ufficiali alla Presidente della Commissione Europea e al Commissario per il Commercio, al fine di richiedere una revisione del regolamento. Sarà fondamentale coordinarsi con altri Stati membri che condividono preoccupazioni simili.

Unic ha espresso la propria soddisfazione per il supporto ricevuto, sottolineando l’importanza del settore conciario per l’economia italiana, che conta 18.000 addetti e un fatturato annuo di 4,3 miliardi di euro. Inoltre, il comparto moda e accessorio sta già vivendo una crisi strutturale exacerbata dalle attuali condizioni economiche e geopolitiche. L’applicazione rigida del nuovo regolamento potrebbe aggravare ulteriormente questa situazione.

La Federazione intende proseguire il monitoraggio della situazione e mantenere un dialogo attivo con le istituzioni, per garantire normative ambientali che siano anche praticabili e sostenibili per il settore.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.borsaitaliana.it