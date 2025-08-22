25.8 C
venerdì – 22 Agosto 2025
Concertone della Bandabardò a San Giovanni in Fiore

Una piazza affollata e vibrante ha accolto il concerto della Bandabardò a San Giovanni in Fiore, uno dei momenti più attesi dell’evento “Estate Florense 2025”. L’affluenza di giovani e appassionati ha reso la serata memorabile, con partecipanti entusiasti che hanno ballato e cantato.

La sindaca Rosaria Succurro ha commentato l’accaduto, sottolineando che il concerto ha soddisfatto le aspettative del programma e ha confermato San Giovanni in Fiore come una città vivace e accogliente, punto di riferimento per i giovani e i turisti. Ha evidenziato come il successo dell’evento dimostri l’importanza di valorizzare la comunità attraverso iniziative che uniscono e fanno crescere la reputazione del luogo.

Il concerto della Bandabardò è inserito in un programma variegato che continua a richiamare artisti e eventi a San Giovanni in Fiore, offrendo intrattenimento per tutte le età. Questo rafforza ulteriormente il ruolo della città come importante centro culturale e turistico nel Mezzogiorno.

