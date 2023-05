Concertone del Primo Maggio: cantanti e curiosità sull’evento

Il Concertone del Primo Maggio è ufficialmente tornato.

L’evento, organizzato in occasione della Festa dei Lavoratori, viene chiamato generalmente ‘concertone’ proprio a causa della sua durata, dato che inizia nel primo pomeriggio e finisce a tarda sera. Uno show di musica live totalmente gratuito che per durata e numero di ospiti ha conquistato il primato di show dal vivo più grande di tutta Europa.

Il Concertone del Primo Maggio è un evento che si tiene ogni anno dal 1990 in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

Quest’anno a condurlo sarà Ambra (per la sua sesta volta consecutiva) affiancata dal comico Biggio del duo I Soliti Idioti. Sarà possibile seguire il concerto su Rai3 dalle ore 15:15 alle ore 00:15 con una sola ora di pausa (dalle 19:00 alle 20:00) per il telegiornale.

Concertone del Primo Maggio, i 50 cantanti che si esibiranno

Ad alternarsi sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano ci saranno ben 50 artisti tra cui i vincitori del Contest 1MNEXT, ovvero Etta, Mannini e Still Charles. Da Sanremo 2023, invece, ci saranno Lazza, Coma_Cose, Ariete, , Tananai, Mara Sattei, Levante e Ariete. Ma ancora: Geolier, Emma e Matteo Paolillo, Carl Brave, Francesco Gabbani, Piero Pelù con Alborosie; Righeira, Il Tre, Baustelle, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L’Orchestraccia; Epoque, Ginevra, Serendipity e Paolo Benvegnù. L’opening del concerto, invece, sarà affidato a Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli e Wepro.