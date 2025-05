Concertone 1 maggio, tre rimpatriati per violenza sessuale

Tre cittadini stranieri sono stati rimpatriati dopo essere stati accusati di violenza sessuale di gruppo durante il concerto del 1 maggio a Roma. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha richiesto immediatamente la misura di rimpatrio in risposta all’evento. Grazie alla professionalità degli agenti di polizia della questura di Roma e alla collaborazione della vittima, i tre stranieri sono stati arrestati rapidamente, nonostante la folla di centinaia di migliaia di persone presente.

Successivamente, sono state avviate le verifiche da parte dell’ufficio immigrazione, che ha annullato i percorsi di regolarizzazione dei tre giovani, i quali erano entrati in Italia con una richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio. L’istruttoria avviata si è conclusa con un provvedimento di trattenimento da parte del questore, che ha disposto il loro trasferimento presso un Centro di accoglienza per immigrati (Cpr).

Oggi pomeriggio, dopo la convalida del giudice, i tre sono stati espulsi con procedura immediata e rimpatriati nel loro Paese d’origine. Questa azione repentina sottolinea la volontà delle autorità italiane di garantire la sicurezza pubblica e di affrontare con fermezza qualsiasi comportamento criminoso, specialmente in eventi con grande affluenza di persone.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com