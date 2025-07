Concerto “Viva l’Italia”: Luca Lattanzio in piazza Magagnini

Un evento musicale imperdibile sta per animare la piazza Magagnini di Santa Maria Nuova. Sabato 12, infatti, si terrà il live di Luca Lattanzio dal titolo “Viva l’Italia”, un’esperienza che celebra la ricchezza della musica italiana.

Il concerto, realizzato in collaborazione con il Comune e l’Associazione culturale “Arte Libera”, offre un viaggio emozionante attraverso le canzoni che hanno definito la storia della melodia italiana. La performance vedrà protagonista Luca Lattanzio, artista noto per il suo carisma e per la sua poderosa voce, in grado di coinvolgere e intrattenere il pubblico con grande abilità. A lui si unirà sul palco la band Le Marche Ensemble, che contribuirà a creare un’atmosfera coinvolgente e vibrante.

Il repertorio scelto comprende grandi successi che abbracciano diverse epoche della musica italiana, rendendo lo spettacolo adatto a un pubblico di tutte le età. L’evento, che si svolgerà sotto un cielo stellato, promette di far vivere emozioni indimenticabili, trasformando la piazza in un palcoscenico di festa e celebrazione della cultura musicale del paese.