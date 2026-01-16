10 C
Da stranotizie
Concerto Vasconnessi a Bisceglie

Vasco Rossi sarà celebrato a Bisceglie con un evento speciale, “Happy B-Day Vasco – Vasconnessi live a Bisceglie – Cena spettacolo”. La serata sarà animata dai Vasconnessi, una tribute band tarantina che esegue con fedeltà le canzoni di Vasco Rossi. La band è composta da elementi professionisti con importanti esperienze artistiche alle spalle e guidata da Aldo Cosa, che interpreta Vasco Rossi senza imitarlo.

La serata prevede un menù speciale chiamato “Vado al massimo”, che include un antipasto, un primo piatto, un secondo piatto e un dolce. Il menù è composto da piatti come tagliere “colpa d’Alfredo”, penne “spericolate” all’arrabbiata, coppa di maialino nero “Rewind” e sporcamuss “Albachiara”. La serata sarà accompagnata da acqua, birra e vino, con un prezzo di 30 euro a persona.

I Vasconnessi hanno iniziato a esibirsi nel 2007 e hanno maturato esperienza e professionalità, ottenendo grossi consensi di pubblico e critica. Hanno collaborato con musicisti di Vasco Rossi e hanno aperto un concerto alla Stef Burns Band. La loro esibizione è descritta come un “affresco rock” che non si può dimenticare. L’evento si terrà allo Sporting Club Bisceglie, in via del carro 98, e per informazioni sui tavoli è possibile contattare il numero 349 4297693.

Maglione Uomo V-Neck Amazon

Salute in Europa

Crisi Iran Stati Uniti

