Concerto tributo a Ennio Morricone a Novara: biglietti in esaurimento

Un nuovo emozionante concerto segna la stagione 2025 del Teatro Coccia di Novara. Mercoledì 8 ottobre, alle 20.30, si terrà un grande evento dedicato al Maestro Ennio Morricone intitolato “We all love Ennio Morricone. Storia di un Cd, un Oscar e 250 concerti in tutto il mondo”. L’orchestra ViVas! Lab, diretta da Ludovico Fulci, accompagnerà i musicisti storici di Morricone e la voce narrante di Luigi Petrucci.

Il programma prevede l’esecuzione di brani tratti dal Cd “We all love Ennio Morricone”, un omaggio con artisti internazionali come Quincy Jones, Bruce Springsteen, Metallica, Roger Waters, Celine Dion, Andrea Bocelli, Herbie Hancock e Yo-Yo Ma. I brani sono eseguiti con orchestrazioni e arrangiamenti che rispettano quelli originali, approntati o approvati dallo stesso Maestro.

Il repertorio include molte delle composizioni più celebri di Morricone, tra cui “C’era una Volta il West”, “Il Buono, il Brutto, il Cattivo”, “Giù la Testa”, “L’estasi dell’Oro”, “Mission”, “C’era una Vola in America”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Metti, una sera a Cena”, “Malena” e “Se, Telefonando…”.

La performance sarà arricchita dai racconti dell’attore Luigi Petrucci, che condivide aneddoti e esperienze di vita e professionali del Maestro, tratti dal libro di Luigi Caiola. Inoltre, verranno proiettati frammenti della video-intervista “My life, my music”, in cui Morricone racconta della sua vita e carriera, accompagnato da immagini e video dei suoi concerti.

Il concerto sta per esaurirsi; sono disponibili gli ultimi biglietti, con prezzi compresi tra 15 e 30 euro, sia online che presso la biglietteria del teatro.