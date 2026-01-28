Concerto Tra ritmi e sogni a Montecchio Maggiore

L’assessorato alla cultura del Comune di Montecchio Maggiore presenta “Tra ritmi e sogni – Dal mondo latino al valzer viennese”, un concerto proposto dall’Accademia del Concerto di Montecchio Maggiore sotto la direzione del Maestro Maurizio Fipponi. L’evento, con presentazione a cura di Flavia Dian, si terrà alle 20.30 di venerdì al Cinema Teatro San Pietro in Corso Matteotti.

Il programma del concerto accompagnerà il pubblico in un percorso musicale attraverso l’Europa e le Americhe tra Ottocento e Novecento. La prima parte sarà dedicata alle suggestioni iberiche e latino-americane di compositori come Granados, De Falla, Padilla, Lecuona e Márquez. La seconda parte vedrà protagonista la grande musica europea di Georges Bizet, con la celebre “Suite n. 1” dalla “Carmen”, capolavoro dell’opera francese ottocentesca, e Johann Strauss padre e figlio, massimi interpreti della tradizione del valzer viennese. L’ingresso all’evento è libero.