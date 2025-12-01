Concerto Stefano Tempia a Torino

Il 4 dicembre, alle ore 21, presso il Conservatorio di Torino, si terrà un concerto speciale per celebrare il 150esimo anniversario della fondazione dell’Accademia Stefano Tempia. La prima esecuzione moderna di alcune composizioni sacre e sinfoniche di Stefano Tempia, ritrovate e trascritte dal Fondo Tempia del Conservatorio di Torino, sarà un momento importante per rendere omaggio al fondatore.

Il concerto, intitolato “All’Ill.mo Sig. Tempia”, sarà diretto da Luigi Cociglio e vedrà la partecipazione dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Stefano Tempia, nonché del quartetto di cantanti solisti selezionati come Nuove Voci Tempia: Francesca Idini, soprano; Elisa Barbero, mezzosoprano; Bekir Serbest, tenore; Andrea Goglio, basso.

Il programma del concerto includerà la Sinfonia n. 1 in Re minore, Op. 3, il Magnificat in Mib maggiore e la Messa breve in Lab maggiore “Alla Corte del Portogallo”, che sarà eseguita per la prima volta in tempi moderni. La Sinfonia n. 1, composta a 16 anni, mostra già l’ampiezza orchestrale e la sensibilità tematica del giovane Tempia. Il Magnificat, scritto vent’anni dopo, è un brano che celebra l’armonia tra fede e ragione, individuo e collettività. La Messa breve, scritta tra il 1870 e il 1871, rappresenta la piena maturità della scrittura di Tempia, con una forma “breve” che non indica povertà, ma concentrazione.

Il concerto sarà un’occasione per riscoprire l’opera di Stefano Tempia e per rendere omaggio a un maestro che ha insegnato a generazioni di musicisti che la musica si serve con umiltà e si vive insieme. I biglietti per il concerto sono disponibili al prezzo di 15 euro per l’intero e 10 euro per il ridotto. È possibile acquistare i biglietti sul sito www.stefanotempia.it.