Concerto sotto le stelle a Molfetta con Luce e la sua musica

Domenica 31 agosto, alle ore 21:00 (apertura porte ore 20:30), si svolgerà il concertospettacolo “Note di Luce – La felicità nella musica d’autore italiana” presso il Bloom Beach Bar di Molfetta. La serata vedrà protagonista Luce, cantautrice barese, che offrirà non solo musica, ma anche una narrazione autentica e profonda.

La dolcezza e l’intensità della sua voce, accompagnata alla chitarra da Danilo Cataletto, porteranno il pubblico in un viaggio musicale emozionante, immerso nelle candele e sotto il cielo stellato. Luce esplorerà il significato della felicità per un cantautore, raccontando da dove nasce il bisogno di esprimerla in parole e melodie.

Durante l’evento, che è stato prodotto in collaborazione con il Bloom Beach Bar, Luce svelerà le storie dietro i brani dei cantautori italiani più famosi e le sue canzoni, condividendo il percorso creativo ed emotivo che porta alla nascita di una canzone.

Lucia Montrone, conosciuta come Luce, è una cantautrice e polistrumentista pugliese. Ha conseguito la laurea con lode in Canto Pop/Rock al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli ed è diplomata in Composizione Pop-Rock al CET di Mogol. La sua musica è caratterizzata da influenze italiane e nordeuropee. Nel suo percorso, ha pubblicato il suo disco d’esordio “Segni” e ha partecipato a varie tournée, inclusa una di tre mesi in Cina. Ha composto anche la colonna sonora del film documentario “L’unione falla forse” e continua a lavorare su nuovi brani per un prossimo album.

I biglietti sono disponibili online al prezzo di €10,00 più diritti di prevendita, oppure in loco a €15,00.