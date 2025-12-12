4.6 C
Da stranotizie
Concerto solidale a Ladispoli

Questa sera a Ladispoli si terrà il concerto solidale “Xmas&Co.” promosso da Caritas Porto-Santa Rufina con il gruppo dAltroCanto. La serata di musica e solidarietà si svolgerà alle 20.30 nella Parrocchia di Santa Maria del Rosario a Ladispoli, grazie alla collaborazione del gruppo musicale “dAltroCanto”.

L’ensemble, diretto da Emiliano Ciardulli, propone il concerto “Xmas&Co. La magia del Natale in musica”. Oltre trenta coristi accompagnati da sei musicisti eseguiranno brani natalizi arrangiati in chiave soul, R&B e swing.

I fondi raccolti saranno destinati principalmente a tre luoghi dove le persone più fragili trovano accoglienza, ascolto e un supporto concreto alle loro necessità: l’emporio solidale ‘Enzo Crialesi’ e il Centro ‘Santi Mario Marta e figli’ a Ladispoli e Casa ‘Santa Maria degli angeli’ presso la parrocchia dell’aeroporto di Fiumicino.

L’Emporio solidale “Enzo Crialesi” di Ladispoli è un market solidale che distribuisce generi alimentari e per la cura della persona e della casa a famiglie e singoli in particolare difficoltà. Il Centro “Santi Mario, Marta e figli” di Ladispoli offre ascolto e accompagnamento, con servizi come la mensa, le docce e la possibilità di ricevere cure dentistiche. Casa “Santa Maria degli angeli” di Fiumicino è il cuore del progetto “Vite in transito” e accoglie persone senza fissa dimora inserendole in un percorso di autonomia. L’evento è a ingresso libero e si terrà nella parrocchia di Santa Maria del Rosario a Ladispoli in via Duca degli Abruzzi, 190.

