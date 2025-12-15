13.1 C
Concerto Simone Lanzi a Trieste

Da stranotizie
Il nuovo album del Simone Lanzi 4tet, “Il Sogno di Leandro”, verrà presentato dal vivo all’Auditorium di Casa della musica di Trieste in un doppio concerto. I biglietti sono in vendita presso Ticketpoint e online.

Il Simone Lanzi 4tet è composto da Luka Vrbanec al sax, Maj Špacapan alla chitarra elettrica, Simone Lanzi al contrabbasso e Gregor Hrovat alla batteria.

“Il Sogno di Leandro” è un album di composizioni originali di Simone Lanzi, ispirato alle tradizioni musicali del Medio Oriente. La musica combina elementi della musica turca e greca con sonorità occidentali del jazz, del pop e dell’improvvisazione, creando un suono fresco e vibrante.

L’album contiene 7 brani più 2 introduzioni in contrabbasso solo e sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali. Simone Lanzi ha iniziato a suonare il contrabbasso nel 2012 e ha collaborato con diversi progetti musicali, registrando numerosi album e partecipando a workshop e masterclass con insegnanti di jazz di fama internazionale.

