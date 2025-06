Concerto Radio Italia: Accesso Inclusivo per Disabili al Foro

Il concerto di Radio Italia, in programma il 27 giugno al Foro Italico, include misure pensate per garantire l’accessibilità ai disabili. Gli spettatori con disabilità potranno assistere all’evento da una pedana situata nel settore 2, con la possibilità di essere accompagnati da una persona.

Pasquale Di Maggio, Garante comunale per i diritti delle persone con disabilità, ha comunicato che per accedere a questa area sarà necessario prenotare un posto attraverso il sistema di accreditamento gratuito disponibile sul sito www.radioitalia.it. L’accreditamento fornirà un QR code per l’ingresso, fino a esaurimento posti.

Sono state predisposte specifiche strutture per garantire l’accesso facilitato. Una rampa realizzata ad hoc collegherà la pedana con la strada di cemento nelle vicinanze, permettendo l’accesso anche a chi ha difficoltà motorie. Durante il concerto, personale qualificato si occuperà della sicurezza e dell’assistenza in caso di emergenze, assicurandosi che tutti i presenti possano evacuare in modo sicuro se necessario.

Le vie d’accesso sono progettate per essere lisce e prive di ostacoli, evitando rischi di incidenti. Durante l’evento, verranno inoltre distribuite bottigliette d’acqua al pubblico. I servizi igienici più vicini alla zona riservata agli spettatori disabili saranno opportunamente controllati e igienizzati prima dell’inizio del concerto, per garantire la massima comodità.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.palermotoday.it