Concerto per ricordare a Soncino

Il comune di Soncino ha organizzato un evento per ricordare chi non c’è più e per promuovere la solidarietà unendo la comunità locale in un’azione benefica. L’evento si chiama Concerto per ricordare e si svolgerà lunedì sera alle 21 nell’ex filanda, dove la cantante romana Stefania D’Ambrosio interpreterà le canzoni di Franco Battiato, accompagnata da Michele Micarelli alle tastiere, Roberto Pascucci al basso elettrico e Riziero Bixio alla batteria e alle percussioni elettroniche.

Il ricavato del concerto sarà destinato all’associazione Alfio Privitera Onlus per le cure palliative. Le associazioni del borgo e delle frazioni promuovono questo concerto da quindici anni e hanno ricevuto il supporto di aziende come Bonizzi, Danesi, Imbalplast e Vanoli. Hanno aderito all’organizzazione molte associazioni, tra cui Avis, Avis-Aido Amici dello Sport, Gruppo H Quartiere Brolo, Argo, circolo Acli, Aquaria, Gruppo Deca, Croce Verde, gruppo Fabio Moreni Onlus, San Vincenzo, gruppo Scout Soncino 1, GasOglio, Il Grifone, Gruppo Logos Oratorio Gallignano, Combattenti e Reduci, Gruppo Alpini, Pro Loco, Pensionati e Anziani, corale San Bernardino, banda civica, Marciatori per la pace, Amici della Rocca, Donne per Soncino, Comitato Genitori istituto comprensivo, Baskin Soncino, Argilla aps, A Vale.