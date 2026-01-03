14.5 C
Roma
sabato – 3 Gennaio 2026
Musica

Concerto per ricordare a Soncino

Da stranotizie
Concerto per ricordare a Soncino

Il comune di Soncino ha organizzato un evento per ricordare chi non c’è più e per promuovere la solidarietà unendo la comunità locale in un’azione benefica. L’evento si chiama Concerto per ricordare e si svolgerà lunedì sera alle 21 nell’ex filanda, dove la cantante romana Stefania D’Ambrosio interpreterà le canzoni di Franco Battiato, accompagnata da Michele Micarelli alle tastiere, Roberto Pascucci al basso elettrico e Riziero Bixio alla batteria e alle percussioni elettroniche.

Il ricavato del concerto sarà destinato all’associazione Alfio Privitera Onlus per le cure palliative. Le associazioni del borgo e delle frazioni promuovono questo concerto da quindici anni e hanno ricevuto il supporto di aziende come Bonizzi, Danesi, Imbalplast e Vanoli. Hanno aderito all’organizzazione molte associazioni, tra cui Avis, Avis-Aido Amici dello Sport, Gruppo H Quartiere Brolo, Argo, circolo Acli, Aquaria, Gruppo Deca, Croce Verde, gruppo Fabio Moreni Onlus, San Vincenzo, gruppo Scout Soncino 1, GasOglio, Il Grifone, Gruppo Logos Oratorio Gallignano, Combattenti e Reduci, Gruppo Alpini, Pro Loco, Pensionati e Anziani, corale San Bernardino, banda civica, Marciatori per la pace, Amici della Rocca, Donne per Soncino, Comitato Genitori istituto comprensivo, Baskin Soncino, Argilla aps, A Vale.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Protezione animali in Italia
Articolo successivo
Energia al centro della sicurezza nazionale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.