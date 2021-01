Carole King e altri famosi artisti celebreranno l’insediamento di Joe Biden con un concerto virtuale, intitolato We The People.

Gli amici di lunga data James Taylor e Carole King utilizzano le loro piattaforme da decenni per supportare i politici, quindi non sorprende che siano coinvolti nei festeggiamenti che celebrano l’insediamento di Joe Biden. Entrambi i cantautori si esibiranno in un concerto chiamato We the People, per celebrare l’imminente giuramento del presidente eletto. Andrà in onda domenica 17 gennaio, prima del 20 gennaio, giorno dell’inaugurazione.

Carole King e altri artisti insieme per l’inaugurazione di Joe Biden

Carole King, il suo amico James Taylor e tanti altri aristi – suoneranno e canteranno all’evento l’evento – intitolato We the People – che celebra l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Lo show che si svolgerà online – al quale si può partecipare con una donazione di 5 dollari – sarà presentato da Debra Messing e Keegan-Michael Key. Oltre a James e Carole, ci saranno altri artisti come la band pop/rock AJR, will.i.am dei Black Eyed Peas e i Fall Out Boy.

will.i.am

Ed ecco un fatto divertente: come spiega il bassista dei Fall Out Boy, Pete Wentz, Biden è – in qualche modo – responsabile dell’esistenza della band, poiché i suoi genitori si sono incontrati mentre lavoravano entrambi per Biden durante il periodo in cui era senatore negli anni ’70.

Un post su Instagram che testimonia questo ricordo:

“I miei genitori si sono conosciuti lavorando per Joe Biden al Senato negli anni ’70. Per me è un faro di empatia, compassione e gentilezza. I tempi in cui viviamo richiedono un leader con questi tratti specifici. Orgoglioso di chiamare Joe Biden il mio presidente“.

We the People, un concerto virtuale di beneficienza

Il concerto di We the People funge anche da raccolta fondi per il Comitato inaugurale di Biden, con biglietti che partono dai 50 dollari (completi di un biglietto di inaugurazione commemorativo personalizzato e un poster esclusivo dell’evento) fino a una quota di pagamento.

Lady Gaga ha rivelato che canterà The Star-Spangled Banner dopo l’inaugurazione del presidente eletto Joe Biden e del vicepresidente eletto Kamala Harris, visto che sarà presente alla cerimonia del giuramento a Washington, DC. La notte del 20 gennaio, Tom Hanks presenterà lo speciale Celebrating America in prima serata che celebra l’inaugurazione, con esibizioni di Justin Timberlake, Demi Lovato, Bon Jovi, Ant Clemons, Bon Jovi, Bruce Springsteen e tanti altri.