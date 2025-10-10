Concerto per la Prevenzione a Novi Ligure con Sax Quartet

Nell’ambito del “Novi Musica Festival”, domenica 19 ottobre si svolgerà un concerto al Teatro Giacometti, organizzato in collaborazione con la scuola di danza “Roberta Borello” dell’Associazione Parkinson di Alessandria. Sul palco si esibirà l’“Italian Saxophone Quartet” diretto da Federico Mondelci, con la voce recitante di Laura Gualtieri.

Durante l’evento verrà presentata la composizione vincitrice del Concorso Novi Musica 24, Sezione Strumento e Voce recitante, alla presenza del compositore Mario Folli. L’iniziativa è patrocinata dall’Ambasciata di Spagna, dalla Provincia di Alessandria e dal Comune di Novi Ligure.

L’evento è curato dall’Associazione Novi Musica e Cultura, in collaborazione con il Centro Danza di Roberta Borello e l’Associazione Parkinson di Alessandria, “Gli amici di Lucia”. Il concerto ha un obiettivo sociale: sostenere l’Associazione “Gli amici di Lucia”, promuovendo un’importante campagna di informazione e prevenzione nel territorio novese, in risposta all’aumento della patologia anche tra i giovani.

È previsto un contributo di ingresso: il biglietto intero costa 20 euro, mentre il ridotto è a 15 euro. Sono previste ulteriori riduzioni per gli over 65 e gli under 18, così come per i membri dell’Associazione Novi Musica e Cultura, del Centro Danza Borello e dell’Associazione Amici di Lucia.

Tutto il ricavato della serata, al netto delle spese, sarà interamente devoluto all’Associazione “Gli amici di Lucia”. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione via email o whatsapp.