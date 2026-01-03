Concerto per la pace Ucraina Italia

Un pomeriggio di musica, parole e condivisione per riaffermare il valore della pace come dialogo tra popoli e culture. Il concerto “Un ponte per la pace”, armonie natalizie tra Ucraina e Italia, si terrà nella chiesa di Sant’Agostino a Gubbio. L’iniziativa nasce dall’impegno dell’associazione Gubbio Gemellaggi, in collaborazione con Mist-Il Ponte, con l’obiettivo di offrire alla comunità un momento di riflessione e solidarietà attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Il concerto intreccia musiche e canti natalizi delle tradizioni ucraine e italiane, accompagnati da poesie che costruiscono un ideale filo narrativo tra due culture unite dal desiderio di pace. Un dialogo artistico che va oltre le differenze linguistiche e geografiche, capace di trasformare la musica in strumento di ascolto reciproco e vicinanza umana. Sul palco, un ensemble di voci e strumenti che valorizza sonorità antiche e suggestive. Le voci di Lesya Korolyk-Boyko e Giancarlo Barbacci guideranno il pubblico in un percorso emozionale che alterna canto e parola.

Accanto a loro, il suono intenso della bandura, strumento simbolo della tradizione ucraina, affidato a Olena Melnyk, insieme al clavicembalo di Mattia Tognoloni, al violino di Guerriero Tognoloni e all’arpa di Maria Chiara Cannelli. Le poesie saranno interpretate dalla voce recitante di Oleksandr Lytvyn, mentre l’organo di Renzo Menichetti accompagnerà e avvolgerà l’esecuzione. Il concerto si propone come un invito a fermarsi, ascoltare e condividere, ricordando che anche nei tempi più difficili la musica può aprire spazi di incontro e speranza.