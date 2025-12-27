8.5 C
sabato – 27 Dicembre 2025
Concerto per la Pace a Paderno

Da stranotizie
Domenica 28 dicembre alle ore 17, presso il Teatro di Paderno, si terrà il concerto pop “Una Canzone per la Pace”- “A song for Peace”. La serata combinerà musica e parole per riflettere sul tema della pace. Il repertorio proposto sarà raffinato e toccante, con brani di diversi autori, tra cui musica internazionale di M.Jackson, J.Lennon, B.Dylan, J. Gorka, G. Harrison, J.R.Gòmis e M.Shonberg, e cantautorato italiano di F. De Andrè e F. De Gregori.

I brani musicali saranno intervallati da letture di testi poetici sulla pace di autori come I. Calvino, M.Gandhi, W. Szymborska, M. Teresa di Calcutta, E. De Luca, P.Neruda, G.Rodari, Trilussa, B.Brecht e S.Endrigo, a cura di Paolo Del Torre, Laura Rossi e Elena Comini. Gli interpreti del concerto saranno il Coro Tourdion di Cavalicco e il PiccoloròCnoN di Udine, diretti dal maestro dei cori Giovanni Molaro, accompagnati al pianoforte da Anna Cignola e dall’Ensemble di Fiati Val Isonzo di Staranzano. L’ingresso al concerto sarà libero.

