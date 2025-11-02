Concerto per la Pace a Napoli: Musica e Dialogo Solidale

Il Gruppo Under 45 dell’Arciconfraternita dei Pellegrini presenta un importante evento musicale: il Concerto per la Pace, in occasione del Premio Internazionale “Pellegrini di Pace”, promosso in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli.

Il concerto si terrà giovedì 6 novembre presso la Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini a Napoli, con inizio alle ore 18.00. L’incontro sarà aperto da Giovanni Cacace, primicerio dell’Arciconfraternita, e vedrà esibirsi l’Orchestra Filarmonica “Franco Caracciolo”, diretta da Cristian Lombardi, con la flautista Annika Boris come solista. Il programma musicale includerà opere di Edward Elgar, Carl Philipp Emanuel Bach e Pëtr Il’ič Čajkovskij. Durante l’evento ci saranno anche letture dedicate alla pace interpretate dall’attore Marco Mario De Notaris, insieme alla partecipazione di rappresentanti della società civile.

Il primicerio Giovanni Cacace ha sottolineato l’importanza dell’incontro, ispirato a un messaggio di speranza da parte del Papa. Ha evidenziato come, in un periodo di crescente paura e conflitti, sia fondamentale promuovere il dialogo anziché il confronto armato.

Inoltre, il Premio Internazionale “Pellegrini di Pace” sarà assegnato annualmente a tre personalità di spicco impegnate nella promozione della pace e del dialogo, senza distinzioni di cultura o religione. L’Orchestra Filarmonica F. Caracciolo, composta in gran parte da giovani musicisti, mira a offrire opportunità lavorative e formative nel campo musicale.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'arciconfraternita via email o consultare il loro sito web.

