Concerto per la Memoria a Terni

In occasione della Giornata della Memoria, il conservatorio Briccialdi di Terni, in collaborazione con la fondazione Carit, organizza un Concerto per la Memoria. L’evento si terrà il 27 gennaio alle 18 nella sala Blu di palazzo Gazzoli e sarà un appuntamento aperto alla città, pensato come momento di riflessione civile e culturale attraverso il linguaggio universale della musica.

Il concerto è dedicato alla razzia del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, uno degli episodi più tragici della persecuzione degli ebrei in Italia. Il pubblico sarà accompagnato lungo le ore di quella giornata, dalle prime luci dell’alba fino alla deportazione, attraverso un percorso musicale e narrativo che intreccia testi storici e pagine musicali. Il professor Roberto Abbondanza, docente di Musica vocale da camera del conservatorio Briccialdi, ha selezionato e messo in relazione brani e testi costruendo una vera e propria drammaturgia sonora.

Il programma musicale include composizioni di Ottorino Respighi, Maurice Ravel, Hugo Wolf, Ilse Weber, Francis Poulenc, Gustav Mahler, Felix Mendelssohn e John Williams, con l’inserimento del canto ebraico tradizionale Rad Halaila. Tra i momenti più significativi, l’esecuzione della celebre colonna sonora di Schindler’s List di John Williams, proposta al flauto anziché al violino, eseguita da un’allieva ucraina in Erasmus presso il conservatorio ternano. Il concerto alternerà letture e brani vocali con accompagnamento pianistico, dando vita a un dialogo continuo tra parola e musica, memoria storica e linguaggio artistico. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.