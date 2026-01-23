7.5 C
Concerto per Donatella Ronconi a Piacenza

Da stranotizie
Un lungo, fragoroso applauso denso di rispetto e di commozione ha segnato l’inizio della serata in memoria di Donatella Ronconi, già editrice del Gruppo Libertà e presidente della Fondazione Ronconi Prati, scomparsa un anno fa. La serata si è svolta tra mille ricordi, strette di mano e scambio di sguardi.

A far rivivere la sua passione per la musica e il suo impegno profuso in campo culturale e sociale sono state le note di Paolo Fresu, alla tromba, e Pier Paolo Vacca, maestro che viene dall’organettismo più autentico della tradizione sarda. I due musicisti hanno avuto un dialogo unico e speciale in musica, di fronte a un Politeama gremito.

Tanti gli amici, i compagni di avventure editoriali, ma anche i cittadini che hanno voluto ricordare Donatella Ronconi, einige dei quali sono arrivati da tutta la provincia. La serata ha visto la partecipazione di molte persone che hanno voluto rendere omaggio a Donatella Ronconi e alla sua eredità culturale e sociale.

