Concerto Panorama Italiano a Taranto: una notte di musica

Da StraNotizie
Il prossimo concerto dei Panorama Italiano si terrà a Taranto. Questa serata sarà dedicata alla musica dal vivo, con un repertorio che spazia tra il pop e il rock italiano, toccando brani del passato e del presente.

Il concerto avrà luogo in un ambiente accogliente e informale, dove gli spettatori potranno gustare birre artigianali e deliziosi piatti offerti dal TiSpillo brewPub. Gli artisti promettono una performance coinvolgente, invitando il pubblico a cantare e ballare sulle note della migliore musica italiana. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per godere di una serata all’insegna della buona musica e dell’allegria.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

