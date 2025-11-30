Concerto omaggio a Marco Enrico Bossi a Salò

A Salò, si svolgerà un concerto omaggio a Marco Enrico Bossi, in occasione del centenario della sua scomparsa. L’evento, ad ingresso libero, avrà luogo venerdì 5 dicembre alle ore 20:30 presso il Duomo della città. Durante la serata, l’Orchestra da Camera di Brescia “Filippo Lama” eseguirà brani del celebre compositore salodiano insieme a musiche di W.A. Mozart e F. Mendelssohn-Bartholdy, nell’ambito del Festival musicale “Marco Enrico Bossi”, che celebra l’eredità artistica del musicista.

Marco Enrico Bossi, nato a Salò, è stato un importante organista e compositore italiano. La sua carriera lo ha visto attivo in tutta Europa e negli Stati Uniti, contribuendo significativamente alla musica per organo e alla didattica musicale nei conservatori italiani. Il concerto rappresenta un’importante opportunità per rendere omaggio a una figura che ha portato il nome di Salò nel mondo attraverso la sua arte.