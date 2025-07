Concerto Note InCoronate: l’arte musicale al Duomo di Gorizia

Il 5 luglio, alle 20.30, il Duomo di Gorizia ospiterà il concerto “Note InCoronate”, un evento musicale di grande significato per il Piccolo Opera Festival. Questo concerto rientra nell’evento “Musica Capitale”, parte del programma per l’anno GO! 2025, recentemente riconosciuto dal Ministero della Cultura per l’alta qualità delle sue proposte.

Il direttore artistico Gabriele Ribis ha ideato un repertorio che celebra la Casa d’Asburgo e il bicentenario della morte di Antonio Salieri, che fu maestro di cappella a Vienna. Il concerto prevede l’esecuzione di brani significativi, tra cui il “Krönungs-Te Deum” di Salieri, composto per l’incoronazione dell’Imperatore Leopoldo II nel 1790, e la “Krönungsmesse” di Mozart, che alcuni studiosi ritengono possa riferirsi allo stesso evento. A completare il programma, la Sinfonia n. 48 “Maria Theresia” di Haydn, il cui titolo si ricollega a una visita dell’imperatrice al Castello Esterházy.

Sul palco si esibiranno il GO! Borderless Choir e la GO! Borderless Orchestra, composti da artisti provenienti da diversi paesi e diretti dal maestro Elia Macrì. Il coro, attivo dal 2019, include una ventina di cantanti residenti in Friuli Venezia Giulia, provenienti da Italia, Slovenia, Croazia, Serbia, Germania e Ungheria.

Le parti soliste saranno interpretate da giovani talenti in ascesa, tra cui Alina Tabolina, Marianna Acito, Chenghai Bao e Nicola Ciancio, alcune delle quali sono in formazione presso l’Accademia GO! Borderless Opera Lab, sostenuta dai fondi europei NextGenerationEU.

L’ingresso al concerto è gratuito, ma si consiglia di prenotare contattando la segreteria del Festival.