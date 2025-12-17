11.9 C
Concerto natalizio a Pianello

I cantanti dell’Istituto Giovanni Pierluigi da Palestrina sono stati i protagonisti di un concerto che si è svolto nella casa protetta monsignor Castagnetti di Pianello. Ai cantanti, diretti da Laura Groppi, è stato affidato il compito di eseguire un repertorio tradizionale natalizio, che includeva brani come Adeste Fideles, Sta arrivando Babbo Natale, O Albero, I sogni son desideri, Basta un poco di zucchero, Gli angeli delle Campagne, Let it snow, Ehi oh, Happy Christmas e molti altri.

Il repertorio scelto ha regalato agli anziani ospiti della casa protetta momenti di serenità e leggerezza, ricevendo applausi e richieste di bis. Il concerto ha rappresentato un’occasione per diffondere gioia e allegria tra gli ospiti della struttura, offrendo loro una pausa di svago e divertimento durante il periodo natalizio.

