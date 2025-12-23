10.5 C
Concerto Lirico di Capodanno a Castellanza

Concerto Lirico di Capodanno a Castellanza

Il nuovo anno a Castellanza si apre con la grande musica. Il Comune, in collaborazione con la Scuola di Musica Niccolò Paganini, presenta mercoledì 1° gennaio, alle 16.30, la terza edizione del “Concerto Lirico di Capodanno”, in programma al Teatro di via Dante.
L’iniziativa, che nelle due precedenti edizioni ha registrato il tutto esaurito e un altissimo gradimento di pubblico, conferma la propria vocazione di appuntamento inaugurale dedicato alla tradizione operistica italiana.
Il programma propone un viaggio attraverso il repertorio melodrammatico con un recital pianistico affidato al maestro Gabriele Toia, che accompagnerà un cast di solisti lirici selezionati, guidati dalla mezzosoprano Chiara Manese, affiancata da ospiti di eccezione.
Il concerto offrirà al pubblico di Castellanza e del territorio l’opportunità di inaugurare il 2026 attraverso le arie più celebri del grande repertorio lirico italiano, in un percorso emozionante che unisce cultura, bellezza ed eccellenza musicale.
L’evento si inserisce nella collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Scuola di Musica Paganini, finalizzata alla promozione della musica dal vivo e alla valorizzazione del patrimonio artistico locale.
L’assessore alla Cultura e all’Istruzione di Castellanza, Davide Tarlazzi, commenta: “È bello poter iniziare l’anno nuovo assistendo a un concerto, perché la musica rafforza il senso e la percezione della festa. È inoltre significativo che anche la nostra città si unisca a tante altre nel proporre il Concerto di Capodanno, dando continuità a una grande tradizione della nostra cultura”.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

