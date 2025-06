Concerto Irlandese al Parco Brolo: Musica e Tradizione

La rassegna “Palchi nei Parchi”, curata dal Servizio Foreste della Regione, giunge alla sua sesta edizione con un nuovo appuntamento. Domenica 15 giugno, alle 18.30, il Parco Brolo di San Quirino ospiterà il concerto gratuito dei Birkin Tree Music & Song from Ireland. La band, composta da cinque musicisti: Laura Torterolo (voce e chitarra acustica), Tom Stearn (voce e chitarra classica, bouzouky), Fabio Rinaudo (uilleann pipes), Michel Balatti (flauto traverso) e Luca Rapazzini (violino), presenterà un repertorio che spazia dalle ballate tradizionali irlandesi fino a danze energiche.

Fondati nel 1982, i Birkin Tree hanno suonato in oltre 2000 concerti in Italia, Europa, Canada e Irlanda, partecipando a festival di rilievo come il Feakle Festival e l’Ennis Trad Festival. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di San Quirino e FIAB Pordenone Aruotalibera, che nello stesso giorno offre un’escursione in bicicletta intitolata “Una serata in bici al Brolo di San Quirino”.

Prima dell’esibizione, Pierpaolo Zanchetta del Servizio Biodiversità della Regione presenterà un evento chiamato “Le nostre parole”, focalizzato sugli ecosistemi dei magredi e sull’importanza degli impollinatori. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà al Centro dei Magredi Livio Poldini. L’ingresso è gratuito, ma sono accettate offerte per la Raccolta Fondi Green. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale della rassegna.

