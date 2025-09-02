Concerto Internazionale al Carl Orff Music Festival in Italia

Giovedì 4 settembre, alle 21, presso il Teatro Giovanni Laterza di Putignano (BA), si svolgerà la seconda serata della sezione internazionale del XIX “Carl Orff Music Festival”. Questo festival di musica classica da camera è organizzato dall’Associazione Artistico-Musicale Carl Orff con il supporto della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Putignano.

Durante la serata, un ensemble di solisti eseguirà un programma che include opere di M. Tarbuk, B. Bartok, A. Piazzolla e G. Connesson, seguite dal Quintetto per pianoforte di D. Shostakovich. I musicisti coinvolti sono: il violoncellista Jelena Ocic e il clarinettista Radovan Cavallin per la prima parte, mentre il Quintetto sarà composto dai violinisti Vlatka Peljhan e David Castro-Balbi, il viola Humberto Armas, il violoncellista Jelena Ocic e il pianista José Gallardo.

Il festival terminerà domenica 7 settembre, sempre alle 21, con il terzo appuntamento della sezione internazionale.

Tra i solisti, David Castro-Balbi ha una carriera ricca di premi, con esibizioni in diverse importanti sedi. Vlatka Peljhan è il primo violino dell’Orchestra dell’Opera Nazionale di Zagabria e ha partecipato a numerosi festival internazionali. Charles Humberto Armas, prima viola nell’Orchestra Filarmonica di Gran Canaria, è un musicista di riconosciuto talento. Jelena Ocic è una delle soliste di violoncello più apprezzate nel panorama mondiale, mentre Radovan Cavallin, primo clarinetto dell’Orchestra Filarmonica di Gran Canaria, ha un’impressionante carriera concertistica. Infine, José Gallardo è un pianista di fama, con una carriera internazionale e numerose registrazioni discografiche.

Per ulteriori informazioni, contattare [email protected] o il numero +39 334 937 7483. I biglietti sono disponibili su www.apuliatiket.it/carlorffmusic.