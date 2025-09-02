24 C
Roma
martedì – 2 Settembre 2025
Musica

Concerto Internazionale al Carl Orff Music Festival in Italia

Da StraNotizie
Concerto Internazionale al Carl Orff Music Festival in Italia

Giovedì 4 settembre, alle 21, presso il Teatro Giovanni Laterza di Putignano (BA), si svolgerà la seconda serata della sezione internazionale del XIX “Carl Orff Music Festival”. Questo festival di musica classica da camera è organizzato dall’Associazione Artistico-Musicale Carl Orff con il supporto della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Putignano.

Durante la serata, un ensemble di solisti eseguirà un programma che include opere di M. Tarbuk, B. Bartok, A. Piazzolla e G. Connesson, seguite dal Quintetto per pianoforte di D. Shostakovich. I musicisti coinvolti sono: il violoncellista Jelena Ocic e il clarinettista Radovan Cavallin per la prima parte, mentre il Quintetto sarà composto dai violinisti Vlatka Peljhan e David Castro-Balbi, il viola Humberto Armas, il violoncellista Jelena Ocic e il pianista José Gallardo.

Il festival terminerà domenica 7 settembre, sempre alle 21, con il terzo appuntamento della sezione internazionale.

Tra i solisti, David Castro-Balbi ha una carriera ricca di premi, con esibizioni in diverse importanti sedi. Vlatka Peljhan è il primo violino dell’Orchestra dell’Opera Nazionale di Zagabria e ha partecipato a numerosi festival internazionali. Charles Humberto Armas, prima viola nell’Orchestra Filarmonica di Gran Canaria, è un musicista di riconosciuto talento. Jelena Ocic è una delle soliste di violoncello più apprezzate nel panorama mondiale, mentre Radovan Cavallin, primo clarinetto dell’Orchestra Filarmonica di Gran Canaria, ha un’impressionante carriera concertistica. Infine, José Gallardo è un pianista di fama, con una carriera internazionale e numerose registrazioni discografiche.

Per ulteriori informazioni, contattare [email protected] o il numero +39 334 937 7483. I biglietti sono disponibili su www.apuliatiket.it/carlorffmusic.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Animali Fantastici e il declino del Wizarding World in Italia
Articolo successivo
Smartphone in Italia: le novità che cambiano il mercato
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.