Concerto insolito a Villanuova sul Clisi

Il prossimo evento della rassegna Strabilio sotto l’albero, diretta da Davide Vedovelli, si terrà a Villanuova sul Clisi con il “Concerto insolito” della Banda musicale Carlo Zambelli. L’appuntamento è previsto alle 20.30 con il concerto intitolato ‘Cosa bolle in Banda?’, che vede la partecipazione di Michele Cafaggi. La Banda musicale Carlo Zambelli, insieme al pianista e a un clown, promette un’esperienza unica con centinaia di cuori, migliaia di suoni, milioni di bolle di sapone e un’infinità di emozioni.

La Banda e la sua Maestra hanno lavorato a lungo per prepararsi al concerto. Tuttavia, due musicisti hanno deciso di introdurre sul palcoscenico nuovi strumenti musicali che emettono note leggere, colorate, trasparenti e silenziose, come bolle di sapone.

Tutti gli eventi di Strabilio Sotto l’albero sono a ingresso gratuito. Per gli spettacoli a teatro, è possibile prenotare il proprio ingresso online tramite Eventbrite. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione: www.strabiliofestival.it.

