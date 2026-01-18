Concerto inaugurale Conservatorio Campobasso

L’inaugurazione dell’Anno Accademico segna l’avvio ufficiale dell’intera attività didattica, artistica e di ricerca dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Martedì 20 gennaio al Teatro Savoia di Campobasso, avrà luogo il Concerto d’Inaugurazione con l’esibizione dell’Orchestra del Conservatorio, composta da docenti e studenti dell’Istituzione, diretta dal Maestro Lorenzo Castriota Skanderberg.

Il programma del concerto propone alcune tra le più significative pagine del repertorio sinfonico di Johannes Brahms e Ludwig van Beethoven, due pilastri della tradizione musicale tedesca. La professoressa Rita D’Addona, Presidente del Conservatorio, dichiara che l’inaugurazione dell’Anno Accademico sancisce ufficialmente l’avvio delle attività di formazione, studio, produzione artistica e ricerca dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.

Il Direttore del Conservatorio, M° Ferdinando Muttillo, sottolinea il valore artistico e formativo dell’evento, che rappresenta non solo l’inizio di un nuovo anno di studio e di crescita personale e professionale, ma anche un’importante occasione per celebrare la musica e la cultura come elementi fondamentali di dialogo, incontro e coesione. L’appuntamento è per martedì 20 gennaio al Teatro Savoia, un evento che ha già registrato il tutto esaurito, confermando il forte legame tra il Conservatorio, la città e il pubblico degli appassionati di musica sinfonica.