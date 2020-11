I KISS eseguiranno un concerto virtuale per Capodanno, intitolato Kiss 2020 Goodbye in diretta da Dubai.

Per salutare il 2020 – nel loro stile incredibile – a Capodanno, i KISS hanno pensato di organizzare un concerto in streaming da Dubai, intitolato KISS 2020 Goodbye. L’iconica band multi-platino, dunque, vuole sollevare il morale ai fan con questo grande evento pirotecnico, dimostrando – ancora una volta – che i KISS non fanno mai nulla di semplice.

L’imponente produzione teatrale e il pre-spettacolo gratuito saranno fruibili direttamente nel vostro salotto, in diretta dall’Atlantis Dubai, il 31 dicembre 2020.

KISS, addio al 2020 con un concerto in streaming da Dubai

Girato con più di 50 telecamere e viste a 360 gradi, questo spettacolo prodotto da Landmark potrà essere visto – a livello globale – con la tecnologia di ticketing e il livestream fornito da TIXR e vissuto come nessun altro concerto virtuale prima d’ora. I KISS, dunque, invitano i propri fan – e non solo – a trascorrere il Capodanno con Demon, Starchild, Spaceman e Catman, pronti a dire addio al 2020 per abbracciare il 2021.

“Francamente, non ero interessato a fare uno streaming al livello di Live at the Troubadour in L.A.”, ha detto il frontman, Paul Stanley, a Rolling Stone. “Non che quelli non siano buoni, ma non sono KISS. O lo facciamo bene, o non lo facciamo proprio. Per noi, le dimensioni contano. Non dobbiamo reinventare la ruota; l’abbiamo inventata e funziona davvero bene”.

E aggiunge: “Ci stiamo solo assicurando che sia su una scala e una dimensione che rendano giustizia, non solo alla situazione in cui ci troviamo, ma che faccia sentire, pare della stessa, le persone che guardano a casa“. I biglietti per l’evento possono essere acquistati su Kiss2020Goodbye.com, con prezzi a partire da $ 49,99 e fino a $ 999 per un bundle che include 14 “articoli in edizione limitata e esclusiva“, incluso un Blu-ray del concerto.

Kiss, il tour di addio della band

A gennaio 2019, i KISS hanno lanciato il loro tour d’addio End Of The Road, che – in precedenza – si sarebbe dovuto concludere il 17 luglio 2021 a New York. L’attuale formazione del gruppo è composta dai membri originali: Stanley (chitarra, voce) e Gene Simmons (basso, voce), insieme alle successive aggiunte, ossia il chitarrista Tommy Thayer (dal 2002) e il batterista Eric Singer (attivo e non dal 1991).

Formatisi nel 1973 con Stanley, Simmons, Peter Criss (batteria) e Ace Frehley (chitarra), i KISS hanno organizzato il loro primo tour di “addio” nel 2000, l’ultimo a presentare la formazione originale del gruppo. In 46 anni di carriera, la band hanno realizzato 23 album d’oro e di platino, un record incredibile, mai raggiunto da altre band statunitensi.

