Concerto in memoria di Luca Simoncini a Rovigo

A Rovigo, si terrà un concerto per ricordare il Maestro Luca Simoncini, il celebre violoncellista scomparso prematuramente. L’evento avrà luogo il 1 novembre alle 21:00 presso la chiesa di San Bortolo ed è parte di un progetto che punta a creare una rassegna musicale annuale per mantenere vivo il suo ricordo.

Il titolo del concerto, “Una vita in musica”, riflette l’essenza del Maestro, la cui vita era intrinsecamente legata all’arte. Ogni sua esperienza quotidiana, dallo studio agli affetti, era permeata di bellezza, un dono che lo ha contraddistinto.

Originario di Rovigo, Simoncini ha studiato con Franco Rossi e ha fatto parte del Nuovo Quartetto Italiano, scelto tra altri talenti dal Quartetto Italiano. Questa formazione ha intrapreso una carriera internazionale, con tournée in tutto il mondo e numerosi dischi pubblicati. Oltre alla sua carriera concertistica, ha dedicato gran parte della sua vita all’insegnamento, formando molti allievi presso il Conservatorio Statale di Musica “Francesco Venezze” di Rovigo.

Il programma del concerto includerà opere di Antonio Vivaldi, eseguite dall’ensemble d’archi “Archi per Luca”. L’evento è patrocinato dall’associazione Inner Wheel Club di Rovigo e dal Conservatorio Statale di Musica, e l’ingresso sarà gratuito.

Le musiche in programma comprendono il concerto per due violoncelli e archi in sol minore RV531, oltre ai celebri concerti “Le quattro stagioni”.