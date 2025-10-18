Concerto in Alto Adige: Finta Polizia e Denuncia Shock

Un recente concerto in Alto Adige ha visto un episodio sorprendente, protagonista un 53enne di Castelrotto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri per essersi spacciato per un poliziotto di una non esistente “Questura di San Candido”.

Durante il concerto, il 53enne ha avuto un acceso diverbio con alcune persone, nel tentativo di affermare la propria autorità dichiarando di essere in servizio. Per rendere la sua farsa più credibile, ha mostrato un portafoglio con uno stemma della Polizia di Stato e un presunto tesserino di riconoscimento.

All’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Castelrotto, affiancati dai colleghi di Ponte Gardena, l’uomo ha continuato a sostenere di lavorare presso la fantomatica “Questura di San Candido”. Le verifiche hanno rivelato che il documento mostrato era in realtà la prima pagina di un vecchio passaporto, piegata in modo da apparire un tesserino ufficiale e scaduto da anni.

Gli agenti hanno sequestrato il passaporto, il portafoglio e lo stemma metallico. L’individuo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bolzano per usurpazione di titoli o qualifiche.

Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, la situazione è stata ripristinata e il concerto ha potuto continuare senza ulteriori problemi. L’incidente ha colto di sorpresa i partecipanti, sottolineando l’importanza della vigilanza delle forze dell’ordine durante gli eventi pubblici.