Concerto IMMAGINI SONORE a Trieste

La Società dei Concerti di Trieste presenta uno degli appuntamenti più attesi della 94ª Stagione Concertistica, il concerto intitolato “IMMAGINI SONORE”, che si terrà lunedì 19 gennaio alle ore 20.30 al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Il programma, costruito attorno al tema delle “immagini sonore”, promette un percorso emozionale e stilisticamente vario attraverso tre universi musicali complementari.

La serata si aprirà con la Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck, capolavoro del Romanticismo francese, noto per la sua architettura ciclica e per la profonda carica emotiva che lega i quattro movimenti. Si proseguirà con le atmosfere e i colori di Maurice Ravel, con la brillantezza virtuosistica di Tzigane op. 76 e la modernità della Sonata n. 2 in sol maggiore.

A chiudere il concerto, la coppia Tifu-Andaloro presenterà la potente e ricchissima Suite dal balletto Romeo e Giulietta di Sergej Prokofiev. In questa trascrizione, il dramma shakespeariano prende vita in una tavolozza sonora ricca di contrasti, offrendo una conclusione di grande impatto emotivo.

Anna Tifu, considerata una delle migliori interpreti della sua generazione, vanta una carriera di alto profilo che l’ha vista debuttare giovanissima al Teatro alla Scala di Milano e collaborare con direttori del calibro di Yuri Temirkanov e Gustavo Dudamel. Al suo fianco, Giuseppe Andaloro, vincitore di alcuni dei più importanti concorsi internazionali, è apprezzato per la sua intensa attività concertistica nelle sale più prestigiose del mondo.

Il pubblico è invitato a partecipare anche all’incontro pre-concerto “NOTE D’ARTISTA” con Anna Tifu e Giuseppe Andaloro, moderato dal direttore artistico della Società dei Concerti di Trieste, Marco Seco. I biglietti per il concerto sono disponibili presso la Segreteria della Società dei Concerti, la Biglietteria del Teatro Verdi, Ticket Point, i rivenditori Vivaticket e online.