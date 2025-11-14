18.7 C
Concerto I Solisti Veneti omaggio a Hindemith e Šostakovič

Da stranotizie
Concerto I Solisti Veneti omaggio a Hindemith e Šostakovič

Domenica 16 novembre alle ore 11, l’Auditorium Pollini di Padova ospiterà il concerto intitolato “Musica degenerata”, eseguito dai Solisti Veneti sotto la direzione del Maestro Giuliano Carella.

Per celebrare il 130° anniversario della nascita di Paul Hindemith, saranno presentati i Cinque pezzi per orchestra d’archi, op. 44/4, e la toccante Trauermusik per viola e archi, quest’ultima interpretata da Mario Paladin, Prima viola dell’orchestra. Il programma continuerà con la Chamber Symphony in do minore, Op. 110a di Dmitrij Šostakovič, nella versione per orchestra d’archi di Rudolf Barshai, una trascrizione del Quartetto n. 8, Op. 110.

Questa esecuzione riveste una particolare importanza poiché il 2025 segna il 50° anniversario della morte di Dmitrij Šostakovič e l’80° anniversario della Liberazione di Auschwitz-Birkenau.

