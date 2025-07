Concerto gratuito “La musica che scorre” a Riccione

La musica ha il potere di unire e far rivivere emozioni che trascendono il tempo. Sabato 2 agosto, alle 21:30, piazza Fontanelle a Riccione ospiterà “La musica che scorre”, un concerto gratuito organizzato dall’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili.

L’evento è parte del progetto Laboratorio Fontanelle – M-Argini culturali, dedicato alla rigenerazione urbana del quartiere e promosso dal Comune di Riccione. Curato dalla compagnia Città Teatro, il Laboratorio ha offerto una serie di eventi e attività mirate a coinvolgere la comunità con spettacoli, laboratori e momenti di incontro tra diverse culture e generazioni.

La serata vedrà esibirsi Dino Moroni “Arcano”, conosciuto per la sua voce profonda e il suo stile evocativo. Sarà accompagnato da Betty Catalani e Mauro Moroni, dando vita a una formazione musicale di alta qualità. In scaletta ci saranno brani che hanno segnato la storia della musica italiana, da Lucio Battisti a Rino Gaetano, passando per Renato Zero, Zucchero, Vasco Rossi, Gianna Nannini, Claudio Baglioni, New Trolls e Nomadi.

Questo concerto intende creare un legame tra generazioni diverse attraverso il linguaggio universale della musica. L’atmosfera di piazza Fontanelle sarà il contesto ideale per un evento che promette di accogliere il pubblico in una dimensione di intensa emotività. L’ingresso è libero e per ulteriori informazioni si può contattare l’Anmic di Riccione al numero 348.7920914.

Il progetto Laboratorio Fontanelle è parte di un’iniziativa più ampia per la rigenerazione urbana, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Polizia locale, finalizzata a migliorare la qualità della vita nel quartiere.