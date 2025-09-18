Concerto gratuito di Diodato a Trieste per Barcolana

Sabato 4 ottobre sarà una giornata da non perdere per gli appassionati della musica italiana. Diodato, uno dei cantautori più apprezzati del momento, si esibirà in un concerto gratuito in Piazza Ponterosso a Trieste. Questo evento fa parte della 57ª edizione della Barcolana, la regata velica più grande al mondo.

Diodato, vincitore di Sanremo con il brano “Fai rumore”, è un artista poliedrico che ha conquistato il pubblico con la sua voce intensa. Le sue performance dal vivo offrono un’esperienza unica, capace di toccare le emozioni più profonde. Il concerto di Trieste sarà perfetto per riascoltare i suoi grandi successi, come “Fai rumore” e “Ti muovi”, e per scoprire i brani del suo ultimo album, “Ho acceso un fuoco”, oltre ai recenti singoli “Un Atto di Rivoluzione” e “Non ci credo più”, che trattano temi attuali e significativi.

La carriera di Diodato è segnata da numerosi premi. È uno degli artisti più premiati nella storia della musica italiana e ha ricevuto tre David di Donatello, l’ultimo con la canzone “La mia terra”, colonna sonora del film “Palazzina Laf”. La sua musica unisce rock, tradizione popolare e cantautorato italiano.

Il concerto si terrà sabato 4 ottobre alle ore 21:00 in Piazza Ponterosso, con ingresso gratuito. Si consiglia di arrivare con anticipo per assicurarsi un buon posto. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare i siti ufficiali della Barcolana e VignaPR. Se ami la musica di qualità, non puoi mancare!