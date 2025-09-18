28.9 C
Roma
giovedì – 18 Settembre 2025
Musica

Concerto gratuito di Diodato a Trieste per Barcolana

Da StraNotizie
Concerto gratuito di Diodato a Trieste per Barcolana

Sabato 4 ottobre sarà una giornata da non perdere per gli appassionati della musica italiana. Diodato, uno dei cantautori più apprezzati del momento, si esibirà in un concerto gratuito in Piazza Ponterosso a Trieste. Questo evento fa parte della 57ª edizione della Barcolana, la regata velica più grande al mondo.

Diodato, vincitore di Sanremo con il brano “Fai rumore”, è un artista poliedrico che ha conquistato il pubblico con la sua voce intensa. Le sue performance dal vivo offrono un’esperienza unica, capace di toccare le emozioni più profonde. Il concerto di Trieste sarà perfetto per riascoltare i suoi grandi successi, come “Fai rumore” e “Ti muovi”, e per scoprire i brani del suo ultimo album, “Ho acceso un fuoco”, oltre ai recenti singoli “Un Atto di Rivoluzione” e “Non ci credo più”, che trattano temi attuali e significativi.

La carriera di Diodato è segnata da numerosi premi. È uno degli artisti più premiati nella storia della musica italiana e ha ricevuto tre David di Donatello, l’ultimo con la canzone “La mia terra”, colonna sonora del film “Palazzina Laf”. La sua musica unisce rock, tradizione popolare e cantautorato italiano.

Il concerto si terrà sabato 4 ottobre alle ore 21:00 in Piazza Ponterosso, con ingresso gratuito. Si consiglia di arrivare con anticipo per assicurarsi un buon posto. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare i siti ufficiali della Barcolana e VignaPR. Se ami la musica di qualità, non puoi mancare!

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Mostra di animali a Santa Margherita Ligure: Animalìa in arte
Articolo successivo
Robotica sociale e IA: innovazioni dalla conferenza di Napoli
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.