Concerto Gospel a Varazze

Domenica 4 gennaio 2026, alle ore 21, l’Oratorio di San Bartolomeo a Varazze ospiterà l’evento musicale Urban Gospel Christmas Tour. Questo spettacolo unisce tradizione gospel, sonorità urbane e spirito natalizio.

Il coro TieniViva Gospel Voices sarà il protagonista della serata, coinvolgendo il pubblico con energia, emozione e un linguaggio musicale contemporaneo. Il concerto promette un viaggio intenso oltre i suoni, dove la musica diventa esperienza condivisa, racconto e messaggio universale di speranza e inclusione.

La serata vedrà anche la partecipazione dei ragazzi delle classi 5C e 5D della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela”, un momento particolarmente significativo che valorizza il ruolo educativo e sociale della musica, creando un ponte tra generazioni.

L’evento è promosso con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Varazze e della Confraternita di San Bartolomeo. Urban Gospel Christmas Tour si inserisce nel calendario delle manifestazioni natalizie come un appuntamento capace di emozionare, coinvolgere e lasciare un segno profondo nel pubblico, grazie alla forza del gospel e alla sua capacità di parlare a tutti, credenti e non. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni, è possibile visitare il sito www.tienivivagospelvoices.it.

