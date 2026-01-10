7.8 C
Concerto gospel a Poggioreale

Concerto gospel a Poggioreale

Nel carcere di Poggioreale a Napoli, un concerto gospel ha chiuso il ciclo di eventi natalizi rivolti ai detenuti con problemi di dipendenza. La musica è stata utilizzata come spazio di dignità e percorso di reinserimento.

Dopo il mercatino di Natale nel cortile San Basile e il concerto della Banda Basaglia, il padiglione Roma della casa circondariale napoletana ha ospitato il coro Rita Ciccarelli & FlowinGospel. L’evento è stato promosso dal Dipartimento Dipendenze con il “Progetto IV Piano”, che da dieci anni opera all’interno dell’istituto in collaborazione con il SerD Area Penale della ASL Napoli 1 Centro e con il supporto della cooperativa Era del gruppo Gesco.

Il progetto accompagna anche percorsi di misura alternativa al carcere, laddove ci sono le condizioni. I dati parlano di circa 130 persone inviate a misure alternative nell’ultimo anno. Il progetto è stato illustrato dalla direttrice dell’istituto penitenziario Giulia Russo, dal responsabile del progetto Mariella Scala, dal presidente di Gesco Giacomo Smarrazzo e dal garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello.

