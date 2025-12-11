Concerto Gospel a Pioltello

A Pioltello si terrà la Fiera di Santa Lucia, che trasformerà le strade della città in un’enorme bottega a cielo aperto con stand di artigiani, espositori e collezionisti. La fiera comincerà con il concerto gospel del Rejoice Gospel Choir diretto dal Maestro Gianluca Sambataro, che si terrà nella chiesa Beata Vergine Assunta di Seggiano.

Durante la fiera, saranno presenti giochi antichi in legno, mostre di quadri, attrazioni per tutte le età, momenti di animazione e performance a cura delle associazioni del territorio. La parata degli Sbandieratori d’Alba si esibirà insieme a musicisti con tamburi, rullanti e chiarine. Piazza 25 Aprile ospiterà un’esposizione di auto e moto d’epoca, mentre i più piccoli potranno divertirsi con i quad in un’area dedicata lungo via Milano.

In Piazza della Repubblica ci sarà il mercato contadino con prodotti “a chilometro zero” e un’esposizione di trattori agricoli. Piazza Don Civilini sarà dedicata all’area giochi con gonfiabili e tante sorprese, come frittelle, caramelle e zucchero filato. Saranno presenti anche il “Battesimo della Sella”, un’occasione per provare a cavalcare un pony per la prima volta, e la prima edizione del “Il Presepe più bello di Santa Lucia”, un concorso aperto a tutta la cittadinanza per valorizzare le tradizioni del Natale.

Il tradizionale Villaggio di Babbo Natale sarà allestito in Piazza Giovanni XXIII, dove i bambini potranno imbucare le loro letterine nella cassetta postale di Santa Klaus. Un pianista creerà l’atmosfera regalando momenti magici per tutti, e un simpatico Babbo Natale farà una sorprendente apparizione, accogliendo i piccoli visitatori nella sua casetta per una merenda con cioccolata calda.