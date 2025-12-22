14.4 C
Concerto Gospel a Pavia

Da stranotizie
Il Duomo di Pavia è stato gremito per il concerto del Gospel Experience Choir, un ensemble nato con l’obiettivo di promuovere la spiritualità e la gioia autentica della musica Gospel. Il concerto, guidato da Sandra Cartolari alla direzione e voce e da Alessandra Fogliani alla direzione e pianoforte, ha trascinato il pubblico con una performance emozionante. Il Gospel Experience Choir ha portato la sua musica nel cuore del Duomo, regalando un’esperienza unica e indimenticabile a tutti i presenti. La direzione di Sandra Cartolari e Alessandra Fogliani ha saputo coinvolgere il pubblico, creando un’atmosfera di gioia e spiritualità. Il concerto è stato un momento di grande emozione e condivisione, con il pubblico che ha partecipato attivamente alla performance.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

