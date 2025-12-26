Concerto Gospel a Foggia

Il Giordano in Jazz continua a sorprendere e offre alla città un concerto gospel per riscaldare il cuore del Natale. A Foggia, in piazza Cesare Battisti, si terrà un concerto eccezionale con l’energia travolgente dei Marquis Dolford & The Capital Gospel Group, diretti dalla capitale mondiale del genere, Washington D.C.

L’evento, a ingresso libero, organizzato dal Comune di Foggia, offrirà alla cittadinanza un momento di elevata qualità musicale e di profonda suggestione emotiva, arricchito da un elemento visivo di grande impatto. Sulla facciata del Teatro Umberto Giordano verranno proiettate le scenografie immersive dell’artista Antonio Minelli, creando un dialogo unico tra architettura storica, arte visiva e musica.

La band, nata e cresciuta nella comunità gospel di Washington, porta con sé l’eredità viva dei palchi e dei protagonisti della musica afro-americana. Il loro sound è un viaggio emozionale, con arrangiamenti rotondi e mai estremi, che accontenta molti palati musicali. L’eterogeneità dei sentimenti evocati mantiene l’ascolto sempre vivo e teso.

Sostenuti da una sezione ritmica e da un piano di grande feeling, e dalle loro favolose voci, i Marquis Dolford & The Capital Gospel Group propongono il Gospel nella sua essenza più autentica. Le loro interpretazioni sono caratterizzate da solidità e sedimenti profondi, con ogni canzone che compone un puzzle musicale dal risultato profondo e memorabile. Il concerto si terrà alle ore 20.00 e sarà un appuntamento da non perdere per vivere la magia del Natale attraverso la potenza corale e l’autenticità di una musica che parla direttamente all’anima.