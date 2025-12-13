Concerto gospel a Campogalliano

Lapam Confartigianato di Campogalliano ha deciso di organizzare, con il contributo di BPER, un concerto natalizio a Campogalliano. L’evento si svolgerà domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 20.30, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Orsola a Campogalliano. Il concerto sarà eseguito dal Faith Gospel Choir, che proporrà canti natalizi in versione gospel per entrare nello spirito delle Feste.

Il Faith Gospel Choir è diretto dal Maestro Nehemiah Hunter Brown, che porterà nella navata della chiesa tutto il calore della musica gospel in un’intensa ed emozionante performance dal vivo. L’evento è realizzato con il contributo di BPER Banca.

Il concerto rappresenta un’occasione per permettere agli spettatori di riscoprire le tradizioni del Natale e riflettere su temi di attualità.

