12.7 C
Roma
sabato – 13 Dicembre 2025
Musica

Concerto gospel a Campogalliano

Da stranotizie
Concerto gospel a Campogalliano

Lapam Confartigianato di Campogalliano ha deciso di organizzare, con il contributo di BPER, un concerto natalizio a Campogalliano. L’evento si svolgerà domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 20.30, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Orsola a Campogalliano. Il concerto sarà eseguito dal Faith Gospel Choir, che proporrà canti natalizi in versione gospel per entrare nello spirito delle Feste.
Il Faith Gospel Choir è diretto dal Maestro Nehemiah Hunter Brown, che porterà nella navata della chiesa tutto il calore della musica gospel in un’intensa ed emozionante performance dal vivo. L’evento è realizzato con il contributo di BPER Banca.
Il concerto rappresenta un’occasione per permettere agli spettatori di riscoprire le tradizioni del Natale e riflettere su temi di attualità.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Mercato animali domestici in Cina
Articolo successivo
Frida Kahlo al Teatro Ghione Roma
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.