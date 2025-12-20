Concerto Gospel a Agordo

Martedì 30 dicembre alle ore 21:00, la Chiesa Arcidiaconale di Agordo ospiterà il concerto dei Gospel Voices Family. Il gruppo, nato nel 2018 sotto la direzione artistica del pianista e tastierista Dario Dal Molin, riunisce cantanti di origine afroamericana e africana, interpreti autentici di una tradizione musicale profonda e universale.

Il concerto condurrà gli ascoltatori in un viaggio sonoro che rievoca l’intensità di una messa gospel afro-americana, alternando momenti di grande energia collettiva a passaggi più intimi e meditativi. Il repertorio attraversa le radici storiche del gospel, dalle antiche work songs e spirituals nati nei campi di lavoro, fino ai grandi classici del gospel tradizionale, eseguiti con rispetto e profonda partecipazione emotiva.

Accanto a questi brani, trovano spazio i canti natalizi, reinterpretati con arrangiamenti originali che fondono tradizione e modernità. Non mancano le sonorità del gospel contemporaneo, arricchite da ritmi incalzanti, influenze soul e hip-hop e dinamiche vocali che trasformano ogni esecuzione in un momento trascinante e coinvolgente.

La forza del progetto risiede nell’ensemble vocale, un autentico coro di solisti, in cui ogni vocalist porta sul palco esperienza, personalità e una profonda conoscenza del linguaggio gospel. Artisti provenienti da diversi Paesi del mondo intrecciano culture, storie e sensibilità diverse, dando vita a uno spettacolo intenso, vibrante e capace di parlare direttamente al cuore del pubblico.

L’evento è organizzato da Agordo Musica con Asolo Musica e Veneto Musica, con un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della serata. Il concerto sarà un’esperienza condivisa, un messaggio di unione e dialogo tra le culture attraverso un linguaggio universale.